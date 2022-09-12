Канадец Хо-Сэнг: я слышал, что в России холодно и всегда темно

Канадский новичок клуба «Салават Юлаев» Джош Хо-Сэнг поделился впечатлениями от своего приезда в Россию.

«Всё круто. Я ещё не могу говорить о всей России, но провёл уже достаточно времени в Уфе. Это один из лучших городов, где я был. Люди здесь очень добрые, интересная культура, есть что изучить из истории города. Я счастлив, что получил возможность поиграть за «Салават». Я увидел другой стиль жизни, попробовал другую еду. Первое время было непривычно. Но уже через пару дней я нашёл несколько приглянувшихся мне заведений. И с каждым днём становилось всё легче. Но, независимо от культуры, я хочу играть в хоккей и побеждать.

Из-за сообщений в медиа последних месяцев я не знал, чего ожидать от приезда в Россию. Это очевидно. У меня особо не было общих знаний о стране. В школе я слышал, что здесь холодно и всегда темно. Но, когда я приехал в Уфу, здесь было так солнечно, так жарко. Так много людей!

Чем отличаются города в России и Северной Америке? Они спроектированы по-разному. Здесь всё больше рассчитано на общение людей друг с другом. В Северной Америке многие города спроектированы под очень быстрый ритм жизни, при котором никто по-настоящему не знает друг друга. Ты можешь сходить в ресторан однажды и больше никогда туда не вернуться. В Уфе по-другому. Мне нравится, что здесь я могу сходить в одно заведение и в понедельник, и во вторник, в любой день. В Нью-Йорке классно. Но мне пока больше нравится жить здесь. Мой лучший друг живёт в Нью-Йорке и обожает этот город. Думаю, всё зависит от конкретной личности. Я более спокойный человек. Мне нравится, когда рядом есть деревья, вода, много пространства, чистый воздух», — цитирует канадца «Бизнес Online».

Напомним, Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ с питерским СКА (2:3 ОТ) и выбыл на три месяца.