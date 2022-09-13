«Амур» одержал третью победу в сезоне, дома переиграв «Куньлунь»

Хабаровский «Амур» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



В составе подопечных Вадима Епанчинцева заброшенными шайбами отметились нападающий Ярослав Лихачёв с передачи Александра Шарова и Михала Йордана, а также форвард Игорь Руденков, голевой пас на счету Ивана Николишина. Единственный гол «Куньлуня» забил Джейк Челиос, ассистенты — Тайлер Вон и Девин Броссо.



«Амур» одержал третью победу в сезоне и занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав шесть баллов. На счету «Куньлуня» один выигрыш и пять поражений, клуб располагается на 10-й строчке Запада.