Назаров: безусловно, у Мельничука будет новый шанс. И не один
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 0:2 высказался о дебюте канадского защитника Брэндона Гормли. Кроме того, он поделился мыслями об игре голкипера Алексея Мельничука, который во встрече с бело-голубыми остался в запасе.
«Дебют Гормли? Нужно сыграть минимум семь-восемь матчей, чтобы говорить. Сейчас всё как и положено, после перелёта процентов на 50–60 готов. Он не будет лучше или хуже, надо просто подождать хотя бы пять-шесть матчей, и мы его увидим во всей красе.
Да, безусловно, у Мельничука будет в ближайших встречах ещё новый шанс, и даже не один», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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