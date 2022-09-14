Назаров: безусловно, у Мельничука будет новый шанс. И не один

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 0:2 высказался о дебюте канадского защитника Брэндона Гормли. Кроме того, он поделился мыслями об игре голкипера Алексея Мельничука, который во встрече с бело-голубыми остался в запасе.

«Дебют Гормли? Нужно сыграть минимум семь-восемь матчей, чтобы говорить. Сейчас всё как и положено, после перелёта процентов на 50–60 готов. Он не будет лучше или хуже, надо просто подождать хотя бы пять-шесть матчей, и мы его увидим во всей красе.

Да, безусловно, у Мельничука будет в ближайших встречах ещё новый шанс, и даже не один», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.