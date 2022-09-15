«Все видели, что удар был ниже пояса». Кожевников – о «5+20» Коршкова в матче со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал удаление до конца игры Егора Коршкова за удар клюшкой в область паха защитника Андрея Педана в матче ярославского «Локомотива» и питерского СКА.

«Судя по телевизионной картинке, трудно что-то говорить. Но удар-то был ниже пояса – умышленный или неумышленный. Судьи находились рядом, и они видели этот момент. Да, что здесь: ударил-ударил. Судьи оценили на пять минут и до конца. Все видели, что удар был ниже пояса. А там наотмашь или нет, смотрел или не смотрел – это можно придумать, что хотеть. Можно не смотреть и ударить», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, за время пятиминутного большинства гостям удалось сравнять счёт. Матч завершился победой СКА со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).