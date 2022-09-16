Бывший вратарь НХЛ Эндрю Хэммонд подписал контракт с «Трактором»

Челябинский «Трактор» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с канадским голкипером Эндрю Хэммондом.
Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Хэммонд выступал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего на счету голкипера 67 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, процент отражённых бросков составил 91,6%. Также вратарь провёл пять матчей в плей-офф с процентом отражённых бросков 92,4%.
Лучшим в карьере Хэммонда стал сезон-2014/2015 в составе «Оттавы», когда он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 из первых 27 матчей. В марте 2015 года голкипер был назван первой звездой месяца в НХЛ, одержав 10 побед при коэффициенте надёжности 2,09 и показателе отражённых бросков 93%.
Основную часть карьеры канадец провёл в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,6%. В Американской хоккейной лиге Хэммонд выступал за «Бингемтон Сенаторз», «Беллевиль Сенаторз», «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Айову Уайлд» и «Рочестер Американс». В общей сложности в АХЛ Эндрю Хэммонд сыграл 191 матч, 15 из которых завершил без пропущенных шайб.
- 16 сентября 2022
-
11:13
-
10:48
-
10:34
-
10:11
-
09:21
-
08:54
-
08:18
-
07:54
- 15 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:00
-
22:23
-
22:09
-
22:01
-
21:28
-
20:47
-
20:05
-
19:27
-
19:17
-
18:46
-
18:39
-
18:26
-
18:11
-
17:20
-
16:56
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:15
-
15:03
-
14:50
-
14:45
-
14:44