Проскуряков — о вратаре-иностранце в «Тракторе»: узбек приедет или канадец, не интересует

Вратарь «Трактора» Илья Проскуряков после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:2 Б) поделился мнением о возможном приходе в клуб голкипера-иностранца, а также о старте челябинцев в сезоне.



«Скоро приедет канадец-вратарь? Это не значит вообще ничего. Про себя говорю. Мы, опять же, в одном коллективе находимся, мы сотрудники, друг другу помогаем. Приедет узбек или канадец — меня вообще не интересует. Будет дополнительный стимул английский учить, общаться.



С чем связываю не самый удачный старт команды? Я и со стороны пару игр посмотрел, и с лавки, сегодня сам сыграл. В принципе, мы проигрывали-то в борьбе, никто не разваливался. Нас не уничтожали, мы нормально играли в хоккей. Иногда поражения бывают. Главное – правильно реагировать на них», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.