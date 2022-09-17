«Овечкину хватило одного удара». Тафгай Хант оценил знаменитую русскую драку в НХЛ

Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант поделился мнением о драке россиян Александра Овечкина и Андрея Свечникова.



«Да, я видел эту драку (между Овечкиным и Свечниковым). Опять же: на льду может случиться что угодно. Овечкин – сильный игрок. Эмоции захлестнули его – и хватило одного удара.



Имел ли он право атаковать более слабого соперника? До игры никогда не знаешь, что случится. Не думаю, что Овечкин заранее настраивался на эту драку – просто эмоции взяли верх. Хоккей – очень конкурентный вид спорта с участниками, которые всегда хотят побеждать», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Полное интервью с Гаретом Хантом читайте на «Чемпионате» завтра, 18 сентября.