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«Овечкину хватило одного удара». Тафгай Хант оценил знаменитую русскую драку в НХЛ

«Овечкину хватило одного удара». Тафгай Хант оценил знаменитую русскую драку в НХЛ
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Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант поделился мнением о драке россиян Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

«Да, я видел эту драку (между Овечкиным и Свечниковым). Опять же: на льду может случиться что угодно. Овечкин – сильный игрок. Эмоции захлестнули его – и хватило одного удара.

Имел ли он право атаковать более слабого соперника? До игры никогда не знаешь, что случится. Не думаю, что Овечкин заранее настраивался на эту драку – просто эмоции взяли верх. Хоккей – очень конкурентный вид спорта с участниками, которые всегда хотят побеждать», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Полное интервью с Гаретом Хантом читайте на «Чемпионате» завтра, 18 сентября.

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