Защитник «Авангарда» Гуляев: хочу сыграть против Радулова и Шипачёва. Это лидеры всей лиги

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев поделился эмоциями от игры за омский клуб, а также рассказал, против каких форвардов он хотел бы выйти на лёд.



«Дебют за «Авангард» можно сравнить по впечатлениям с другими событиями? Наверное, нет. Это моя мечта – сыграть в КХЛ. Больше таких событий в жизни не вспомню. Чтобы стать хорошим хоккеистом и остаться в команде, надо очень много работать. Без этого ничего не получится.



Для нападающих гол в КХЛ – это как первый закрытый гештальт. А что для защитника является таким маячком? Я рад и передаче. Гол, конечно, ещё лучше. Но передача и выигранный микроматч – ответ на ваш вопрос. В плюс пойдут и хорошие силовые приёмы.



Против кого из форвардов КХЛ хочу сыграть? Против Александра Радулова и Вадима Шипачёва. Это лидеры «Ак Барса» и всей лиги. Хотелось бы сыграть с ними», – цитирует Гуляева официальный сайт КХЛ.

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