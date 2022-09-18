Защитник «Авангарда» Гуляев: хочу сыграть против Радулова и Шипачёва. Это лидеры всей лиги

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев поделился эмоциями от игры за омский клуб, а также рассказал, против каких форвардов он хотел бы выйти на лёд.
«Дебют за «Авангард» можно сравнить по впечатлениям с другими событиями? Наверное, нет. Это моя мечта – сыграть в КХЛ. Больше таких событий в жизни не вспомню. Чтобы стать хорошим хоккеистом и остаться в команде, надо очень много работать. Без этого ничего не получится.
Для нападающих гол в КХЛ – это как первый закрытый гештальт. А что для защитника является таким маячком? Я рад и передаче. Гол, конечно, ещё лучше. Но передача и выигранный микроматч – ответ на ваш вопрос. В плюс пойдут и хорошие силовые приёмы.
Против кого из форвардов КХЛ хочу сыграть? Против Александра Радулова и Вадима Шипачёва. Это лидеры «Ак Барса» и всей лиги. Хотелось бы сыграть с ними», – цитирует Гуляева официальный сайт КХЛ.
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