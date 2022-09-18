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«Собрали лучших игроков лиги, а всё равно...» Зарипов — об игре «Ак Барса» в большинстве

«Собрали лучших игроков лиги, а всё равно...» Зарипов — об игре «Ак Барса» в большинстве
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Нападающий и капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) прокомментировал игру команды в большинстве.

«Большинство? Шуга-пуга какая-то. Собрали лучших игроков лиги, а всё равно...» — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, «Ак Барс» одержал пятую победу в сезоне. Подопечные Олега Знарка занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после семи встреч. «Спартак» — на четвёртой строчке Запада, заработав 10 баллов за восемь игр.

В следующей встрече «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Матч пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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