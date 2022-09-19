Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после «сухой» победы в матче с «Амуром» (2:0).

«Очень хороший, содержательный матч с нашей стороны. Большое спасибо болельщикам, которые поддержали нас в Хабаровске. Мы забили два быстрых гола. Потом старались играть по счёту, создавали моменты на контратаках. Давили на защитников соперника. Конечно, отлично сыграл Илья Ежов, на ноль.

Изменилось ли настроение после поражений от «Адмирала»? Это и настроение, и выполнение установки. Знали, что «Амур» хорошо играет на контратаках, у них быстрые нападающие. Мы действовали строго по плану, чтобы не нарваться на контратаки.

Я бы не сказал, что всё пошло по плану. Доволен самоотдачей ребят, до последнего ловили шайбу на себя. Помогли Илье Ежову сыграть на ноль. В нашу копилку это большой плюсик, все начинают играть друг за друга, биться за партнеров.

Доволен игрой Евгения Тимкина. Рад, что присоединился к нам. На скамейке от него помощь, его отношение, профессионализм. Видно, что и молодые ребята стали играть увереннее», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».