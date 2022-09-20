Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров

«Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров
Комментарии

Олимпийский комитет Финляндии провёл заседание правления во вторник, 20 сентября. Председатель Олимпийского комитета, финский политик и мэр Хельсинки Ян Вапаавуори высказался о возможных изменениях в решении не допускать российских и белорусских спортсменов и команд до международных соревнований.

«На наш взгляд, немыслимо, чтобы решение поменялось, когда ничего не изменилось относительного того, что касается ситуации на Украине. В этих вопросах спортивному движению имеет смысл двигаться в том же темпе, что и остальное общество», — приводит слова Вапаавуори Iltalehti.

Отмечается, что мнение правительства страны остаётся тем же: Финляндия будет стремиться повлиять на этот вопрос вместе с другими странами Северной Европы.

Новость по теме
«Проблема не в русских». Глава ИИХФ ответил на вопрос о сотрудничестве с НХЛ по Кубку мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022