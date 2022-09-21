Мамин о поражении ЦСКА в матче с «Куньлунем»: катались по периметру без угрозы воротам

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» 1:2 ОТ.
«Не всё получилось сегодня, не так начали игру, как хотели. Много катались по периметру без особой угрозы воротам. Думали, сейчас забьём, но шайба не шла первые два периода в ворота. Выводы будем делать, с первого периода надо агрессивно наседать на ворота, забрасывать несколько шайб, и может быть потом где‑то играть поспокойней.
Удивил ли чем‑то «Куньлунь»? В принципе, нет, мы знаем, как они играют, ничем не удивили, но это хорошая сильная команда. Если бы мы начали играть с первой смены, думаю, результат был бы другой. Если бы выиграли, моя заброшенная шайба была бы поприятней, а так — остаётся негативный осадок. Конечно, забивать всегда хорошо, буду стараться делать это почаще», — цитирует нападающего официальный телеграм-канал клуба.
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