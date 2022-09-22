Гендиректор «Нефтехимика» заявил, что клуб продолжает доверять главному тренеру Леонтьеву

Нижнекамский «Нефтехимик» продолжит доверять главному тренеру команды Олегу Леонтьеву. Об этом сообщил генеральный директор клуба Игорь Ларионов.

«В свете неудачных игр „Нефтехимика“ многие наши болельщики, представители СМИ интересуются, будут ли сделаны какие-то оргвыводы из складывающейся ситуации, какой кредит доверия главному тренеру Олегу Леонтьеву, его тренерскому штабу, будут ли в команде отчисления игроков, подписание новичков. Мы прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, и у каждого из нас есть огромное желание как можно скорее выбраться из неё. Для этого есть дружный, сплоченный, предельно мотивированный коллектив, который упорно и вдумчиво работает в этом направлении. Поверьте, в наших рядах нет никакой паники.

Последние две игры в Екатеринбурге и Новосибирске, несмотря на проигрыши, прибавили ребятам уверенности. Команда постепенно нащупывает свою игру, и мы верим, что наши трудности останутся в прошлом, а изменения в составе команды вы увидите в ближайшее время. В ситуации, когда идёт совместная кропотливая работа по преодолению полосы неудач, глупо было бы искать виноватых. Поэтому у нас полное доверие главному тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву и его тренерскому штабу», — приводит слова гендиректора ТАСС.

«Нефтехимик» проиграл во всех восьми матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место Восточной конференции, набрав одно очко.