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«Локомотив» обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу подряд

«Локомотив» обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу подряд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал ХК «Адмирал» из Владивостока. Победу одержала команда из Ярославля — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

В первом периоде команды голов не забили. На 18-й минуте второго периода нападающий «Локомотива» Георгий Иванов открыл счёт в матче с передач Дениса Алексеева и Степана Никулина. За 12 секунд до конца второго периода счёт сравнял нападающий «Адмирала» Михал Криштоф с передачи Антона Берлёва.

На пятой минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий ярославцев Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Иванов (Алексеев, Никулин) – 37:03 (5x5)   1:1 Криштоф (Берлёв) – 39:48 (5x5)   2:1 Никулин (Алексеев, Рафиков) – 44:51 (5x5)

Следующий матч «Локомотив» дома проведёт с астанинским «Барысом» (26 сентября, 19:30 мск). «Адмирал» отправится в гости к череповецкой «Северстали» (26 сентября, 19:00 мск).

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