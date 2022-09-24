«Локомотив» обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал ХК «Адмирал» из Владивостока. Победу одержала команда из Ярославля — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



В первом периоде команды голов не забили. На 18-й минуте второго периода нападающий «Локомотива» Георгий Иванов открыл счёт в матче с передач Дениса Алексеева и Степана Никулина. За 12 секунд до конца второго периода счёт сравнял нападающий «Адмирала» Михал Криштоф с передачи Антона Берлёва.

На пятой минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий ярославцев Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова.

Следующий матч «Локомотив» дома проведёт с астанинским «Барысом» (26 сентября, 19:30 мск). «Адмирал» отправится в гости к череповецкой «Северстали» (26 сентября, 19:00 мск).