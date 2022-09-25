Бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков покинул пост главного тренера воронежского «Бурана».
«Это было непростое решение как для меня, так и для руководства. Мы долго общались, и вчера вечером, и сегодня утром. Решение абсолютно взвешенное и с моей стороны, и со стороны руководства. Мы провалили начало чемпионата полностью — тут не может быть никаких оправданий. Вынужден полностью взять на себя ответственность за такое начало, признать свои недочёты, ошибки.
Отмечу, что у нас достаточно сильный подбор игроков в этом сезоне. К большому сожалению, у меня не получилось из этих хороших игроков сделать один боеспособный коллектив. Это основная причина, где-то, может быть, опыта не хватило. Пришло время перемен. После долгого общения, повторюсь, мы согласованно, совместно пришли к тому, что это время настало. Не сомневаюсь, что руководство выберет достойную кандидатуру — человека, у которого получится то, что не получилось у меня, а именно, из подбора хороших игроков сделать классный боеспособный коллектив. Не сомневаюсь, что «Буран» в этом году выйдет в плей-офф», — приводит слова Бирюкова официальный сайт клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера «Бурана» назначен Денис Баев. Вороженский клуб имеет в своём активе два очка после семи матчей и занимает последнее место в таблице ВХЛ.
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