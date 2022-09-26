Кирилл Капризов – вторая звезда матча «Миннесота» – «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан второй звездой предсезонного матча с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 26 сентября, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Миннесота» принимала «Колорадо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Первой звездой же в этой игре был признан нападающий «Миннесоты» Райан Хартман. Он заработал два очка, забив гол и отдав одну результативную передачу. Третье место у другого форварда «дикарей» Марко Росси. Он отдал две голевые передачи в игре.
Всего 25-летний российский форвард Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил – «-1».
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