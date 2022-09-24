«Не могу представить, сколько он пережил». Будущее Капризова мучило всех в «Миннесоте»

Все в клубе переживали за российскую звезду из-за его проблем с выездом из России и военным билетом.

Одна из главных звёзд нашего хоккея сейчас, Кирилл Капризов, наконец вышел на лёд. В четверг, 22 сентября, состоялась первая тренировка «Миннесоты», после которой представители клуба поотвечали на вопросы журналистов. Кирилл оказался в числе вышедших к СМИ игроков и немного рассказал о тревожном лете.

«Боялся ли, что не смогу вернуться из России в США? Нет, совсем нет. Тренировка? Это был феноменальный первый день. Было приятно увидеть всех ребят. Все рады вернуться и увидеться друг с другом. В целом это был действительно хороший первый день», — сказал Капризов, выдав первые фразы речи на английском.

Кроме того, Кирилл ответил на вопросы о летней подготовке, о том, как он в нынешнее межсезонье работал, чтобы побить всевозможные рекорды прошлого сезона: «Без понятия. Делаю то, что делаю каждое лето. Я не думаю о 100 очках, просто тренируюсь».

Его напарник, норвежец Матс Цуккарелло, отказался комментировать летние сложности Капризова, сославшись на вполне логичные доводы: «Мы не будем об этом говорить. Нам нужны только хоккейные вопросы, верно?» Не всем нравятся вопросы с провокационным подтекстом, поэтому понять опытного хоккеиста можно.

Более разговорчивым оказался генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин, который уже во второй раз высказался о сложностях любимца американской публики в ходе межсезонья.

«Возвращение в США оказалось сложнее, чем мы ожидали, но, уверен, это не должно сильно сказаться на нём.

Я знаю, что Кирилл не хочет об этом говорить, но, знаете, у нас просто возникли проблемы с его возвращением в США. Мы получили помощь от некоторых друзей в Вашингтоне, мы очень благодарны за это. И, знаете, Кирилл был очень терпелив, делал именно то, что должен был делать. Это было действительно тяжёлое время для него. Мы просто рады, что он здесь. Он воодушевлён. Всё позади.

Ставилась ли когда-нибудь под сомнение безопасность Капризова? Сначала мы не знали. Это трудно объяснить. Я не думаю, что эта ситуация когда-либо была опасна для жизни или что-то в этом роде. Вопрос был просто в том, всё ли с ним в порядке, находится ли он в относительной безопасности и может ли вернуться в США… Пока он здесь, с ним всё в порядке, и всё хорошо. Просто дайте ему сосредоточиться на хоккее», — заключил Герин.

Генеральный менеджер «Миннесоты» также поделился мыслями о рекордах россиянина в прошлом сезоне: «Я думаю, что он способен на большее. Я действительно уверен в этом. Не думаю, что Кирилл показал нам всё, на что способен. Он особенный игрок».

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Кажется, нас ожидает очень интересный сезон в плане высказываний, потому что примерно в то же время на The Athletic вышло интервью с главным тренером «Миннесоты» Дином Эвасоном. И наставник также поделился мыслями о летней ситуации Капризова.

По его словам, специалист знал, что руководство «Уайлд» за кулисами отчаянно и изнурительно круглые сутки работает с «очень важными людьми», чтобы вернуть Капризова в Северную Америку. Именно поэтому Эвасон был дико рад увидеть Капризова на тренировке. Даже заключил его в одно «гигантское и мощное объятие».

«У нас с семьёй есть групповой чат, и мне не терпелось рассказать всем: «Сегодня я обнял Кирилла».

Не могу себе представить, сколько пережил Капризов. Сегодняшний мир… мы все не можем себе представить, что происходит, мы не можем поверить в некоторые вещи, которые происходят. Поэтому, если ты не на месте этих людей — в нашем случае, очевидно, не на месте Кирилла, — то понятия не имеешь, какой стресс это вызывает.

Я уверен, что он всё ещё испытывает стресс. Я имею в виду, что он оставил свою семью в России. Поэтому мы все должны быть очень внимательны к Кириллу и постараться оказать ему как можно больше помощи», — поделился Эвасон.

Что ж, до старта нового сезона остаётся порядка двух недель. А это значит, что нас может ожидать ещё не одно откровение о странных событиях лета. В любом случае приятно видеть, как за нашего парня переживают и как о нём заботятся. Это лишний раз доказывает высочайший класс Капризова как хоккеиста и добродушный и оптимистичный характер Кирилла как личности.