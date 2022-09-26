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«Металлург» одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома минское «Динамо»

«Металлург» одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома минское «Динамо»
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Филипп Майе, Никита Коростелёв, Андрей Чибисов и Егор Коробкин. Единственный гол минчан во встрече забил форвард Райан Спунер.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 11 матчей. «Динамо» располагается на пятой строчке на Западе, заработав 14 баллов за 11 встреч.

В следующем матче «Магнитка» примет дома «Нефтехимик» (30 сентября, 17:00 мск), «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» (28 сентября, 19:30 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Майе (Лайпсик) – 03:10 (5x5)   2:0 Коростелёв (Зернов, Карпов) – 29:30 (5x4)   3:0 Чибисов (Яковлев, Паскуале) – 31:54 (5x5)   3:1 Спунер (Мартынов) – 48:35 (5x5)   4:1 Коробкин (Лайпсик, Кёрран) – 59:05 (en)
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