«Металлург» одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома минское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Филипп Майе, Никита Коростелёв, Андрей Чибисов и Егор Коробкин. Единственный гол минчан во встрече забил форвард Райан Спунер.



«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 11 матчей. «Динамо» располагается на пятой строчке на Западе, заработав 14 баллов за 11 встреч.



В следующем матче «Магнитка» примет дома «Нефтехимик» (30 сентября, 17:00 мск), «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» (28 сентября, 19:30 мск).