Канадский дипломат Смит: тренеры сборной Канады решили, что Третьяк — решето
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Канадский дипломат Гари Смит рассказал, как сборная Канады готовилась к первому матчу Суперсерии-72, и о том, как они изучали вратаря сборной СССР Владислава Третьяка.
«У Третьяка накануне был мальчишник, так что он вообще был не в форме, пропустил восемь голов. Тренеры сборной Канады решили, что он – решето, и отправили такой скаутский доклад в Канаду. Поэтому канадцы и думали, что советская команда на самом деле не такая и сильная», — рассказал Смит в интервью CBC.
В первом матче Суперсерии СССР — Канада в 1972 году советская сборная разгромила хозяев со счётом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Ворота сборной СССР защищал Владислав Третьяк. По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.
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