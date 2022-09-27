Канадский дипломат Смит: тренеры сборной Канады решили, что Третьяк — решето

Канадский дипломат Гари Смит рассказал, как сборная Канады готовилась к первому матчу Суперсерии-72, и о том, как они изучали вратаря сборной СССР Владислава Третьяка.

«У Третьяка накануне был мальчишник, так что он вообще был не в форме, пропустил восемь голов. Тренеры сборной Канады решили, что он – решето, и отправили такой скаутский доклад в Канаду. Поэтому канадцы и думали, что советская команда на самом деле не такая и сильная», — рассказал Смит в интервью CBC.

В первом матче Суперсерии СССР — Канада в 1972 году советская сборная разгромила хозяев со счётом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Ворота сборной СССР защищал Владислав Третьяк. По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.