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Хет-трик Сушко в матче с омским «Авангардом» принёс «Динамо» третью победу подряд

Хет-трик Сушко в матче с омским «Авангардом» принёс «Динамо» третью победу подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

В первом периоде команды забитыми голами не отметились.

В начале второго периода, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Павел Кудрявцев.
На 10-й минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Динамо» Максим Сушко. На 12-й минуте третьего периода счёт размочил защитник омичей Алексей Береглазов с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста.

На последней минуте третьего периода третью и четвёртую шайбу забросил нападающий бело-голубых Максим Сушко, оформив хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Кудрявцев – 24:08 (5x5)   2:0 Сушко – 49:26 (5x5)   2:1 Береглазов (Толчинский, Бродхёрст) – 51:52 (5x5)   3:1 Сушко (Менелл, Каблуков) – 58:51 (en)   4:1 Сушко (Уил) – 59:46 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду хабаровский «Амур» 29 сентября в 19:30 мск. Омский «Авангард» примет на своей новой арене новосибирскую «Сибирь» 1 октября в 14:00 мск.

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