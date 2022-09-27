Хет-трик Сушко в матче с омским «Авангардом» принёс «Динамо» третью победу подряд

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

В первом периоде команды забитыми голами не отметились.



В начале второго периода, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Павел Кудрявцев.

На 10-й минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Динамо» Максим Сушко. На 12-й минуте третьего периода счёт размочил защитник омичей Алексей Береглазов с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста.

На последней минуте третьего периода третью и четвёртую шайбу забросил нападающий бело-голубых Максим Сушко, оформив хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду хабаровский «Амур» 29 сентября в 19:30 мск. Омский «Авангард» примет на своей новой арене новосибирскую «Сибирь» 1 октября в 14:00 мск.