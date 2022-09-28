Кожевников: пока что «Авангард» держится на честном слове, команду спасёт только чудо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил 12-матчевую выездную серию омского «Авангарда» на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и поделился перспективами команды.

«Если говорить об итогах турне, то самое главное, что «Авангард» его прошёл, набрал какие-то очки и остался в гонке за плей-офф. Месяц в самолётах — большое испытание, профессионалы это понимают. Но команда его в целом выдержала, заслужила четвёрочку. Может быть, с минусом. Если учесть, что клуб летом завалил селекцию, толком не укомплектовав две линии — вратарскую и оборонительную, то результат даже лучше ожидаемого. Особенно если учесть и потерю из-за травмы первого центра команды. Другое дело — игра. Вот здесь вопросы.

Повторюсь, Омск отправился в сезон с огромными проблемами в воротах и обороне. В такой ситуации сложное турне команда могла пройти, только включив режим прагматизма и экономии. То есть строго сыграть в обороне, на вратарей, исключив риск и обрезы. Да, увидел все эти моменты во второй части серии, когда тренеры проявили жёсткость и начались кадровые перестановки. Но в первой её половине мы увидели открытый хоккей и элементы анархии, отсюда стартовые шесть поражений.

Какие перспективы у омичей в сезоне? Давайте честно: пока команда держится на честном слове. Включила экономичный режим, даёт какой-то результат за счёт крайних форвардов, где есть мастера и где копает пехота. Такой режим может обеспечить выход в плей-офф и максимум второй раунд. Но если говорить о больших задачах, то ни о какой конкуренции на Востоке с «Ак Барсом», «Магниткой» и даже «Автомобилистом» речи быть не может. Пусть болельщики на меня обижаются, но это факт!

Если не будет найдено срочное усиление в проблемные линии, то при нынешней селекции «Авангард» спасёт только чудо. Если Демченко или Галимов вдруг станут вторым Василевским или Шестёркиным. Один шанс на это, наверное, есть», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru