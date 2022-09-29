Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин стал президентом Федерации хоккея Москвы, сообщает официальный сайт федерации.

«Сегодня на общем собрании состоялись внеочередные выборы президента Федерации хоккея Москвы. На этот пост была выдвинута кандидатура Андрея Васильевича Николишина. Общее собрание единогласно поддержало его кандидатуру», — говорится в сообщении на сайте.

«Должность президента Федерации хоккея Москвы почётна, но в то же время накладывает высокую ответственность. Я понимаю это и полностью готов к выполнению всех обязательств. Надеюсь, с командой, которая успешно работает в ФХМ, мы совместно будем держаться намеченного курса, продолжать улучшать московский хоккей, воспитывать новые хоккейные поколения мальчишек и девчонок. Хочу, чтобы хоккей стал самым популярным, массовым, востребованным и успешным видом спорта в столице», — приводит слова Николишина официальный сайт федерации.

Отметим, что прошлым президентом был Сергей Менделеев.