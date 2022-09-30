«Это решение в интересах мирового хоккея». Депутат Свищёв — о результатах Конгресса ИИХФ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что хоккейная сборная России после снятия санкций будет выступать в высшем дивизионе чемпионатов мира.

«На форуме «Россия – спортивная держава» представители Федерации хоккея как раз заявили, что важно начинать с элитного дивизиона, чтобы не проделывать долгий путь по возвращению с низшего. Это логичное, правильное решение. Всем хочется играть со сборной России, потому что она одна из сильнейших команд в мире. Никому не будет интересно, если Россия станет играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея», – цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Согласно принятому конгрессом решению национальная, молодёжная и юниорская сборные России вернутся в элитный дивизион. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.