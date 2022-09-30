ИИХФ определила принципы возвращения России на международную арену

Сегодня состоялся полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.
1. Россия и Беларусь вернутся в свои дивизионы, в которых они были до отстранения.
2. Дедлайн решения об участии России и Беларуси установлен в последнюю среду перед годовым Конгрессом ИИХФ, который проходит в мае.
3. Все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников, все группы будут заполнены полностью.
4. Повышение и понижение из дивизионов будут зависеть от возвращения России и Беларуси на международную арену. Если эти страны вернутся, то они займут места сборных, ушедших на понижение из высшего дивизиона. В противном случае всё останется как раньше.
По итогам Конгресса представители проголосовали «ЗА» внедрение этих принципов.
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