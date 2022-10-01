Форвард «Авангарда» рассказал, в чём особенность круглой раздевалки на новой арене в Омске
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк высказался о новом стадионе клуба в Омске — «G-Drive Арена». Кроме того, форвард объяснил, в чём заключается особенность круглой раздевалки.
«Когда только заехали на арену, ребята минут 15 только ходили и всё осматривали: раздевалку, бани, массажные кабинеты. На лёд вышли — просто вау. Любимое место уже есть? Конечно! Это баня.
Особенность круглой раздевалки? Со всех точек всё видно, нет столбов, из-за которых нужно выглядывать, когда что-то по телевизору показывают. Все друг перед другом, очень удобно. Смог ли я бы здесь переночевать? Да я бы здесь пожить смог какое-то время! Единственное, игровой приставки пока не хватает», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
10:20
-
09:52
-
09:49
-
09:20
-
08:55
-
08:20
-
08:17
-
07:39
-
04:57
-
04:47
-
04:26
-
04:08
-
03:40
-
03:20
-
02:36
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:07
-
21:59
-
21:47
-
21:39
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:10
Партнерский контент