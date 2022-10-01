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Форвард «Авангарда» рассказал, в чём особенность круглой раздевалки на новой арене в Омске

Форвард «Авангарда» рассказал, в чём особенность круглой раздевалки на новой арене в Омске
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Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк высказался о новом стадионе клуба в Омске — «G-Drive Арена». Кроме того, форвард объяснил, в чём заключается особенность круглой раздевалки.

«Когда только заехали на арену, ребята минут 15 только ходили и всё осматривали: раздевалку, бани, массажные кабинеты. На лёд вышли — просто вау. Любимое место уже есть? Конечно! Это баня.

Особенность круглой раздевалки? Со всех точек всё видно, нет столбов, из-за которых нужно выглядывать, когда что-то по телевизору показывают. Все друг перед другом, очень удобно. Смог ли я бы здесь переночевать? Да я бы здесь пожить смог какое-то время! Единственное, игровой приставки пока не хватает», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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