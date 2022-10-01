Роман Ротенберг: Комарова не было в составе на матч в Минске не по национальному признаку

Наставник СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие нападающего Никиты Комарова в победном матче с минским «Динамо» (5:1).

«Комаров отсутствовал в составе точно не по национальному признаку. Это рабочий момент. Никита – отличный, командный игрок. Не хотим разглашать внутреннюю кухню, но сегодня он не смог принять участия в игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерские армейцы после 13 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 очков в своём активе. Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.



Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.