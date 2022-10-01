Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг: Комарова не было в составе на матч в Минске не по национальному признаку

Роман Ротенберг: Комарова не было в составе на матч в Минске не по национальному признаку
Комментарии

Наставник СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие нападающего Никиты Комарова в победном матче с минским «Динамо» (5:1).

«Комаров отсутствовал в составе точно не по национальному признаку. Это рабочий момент. Никита – отличный, командный игрок. Не хотим разглашать внутреннюю кухню, но сегодня он не смог принять участия в игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерские армейцы после 13 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 очков в своём активе. Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.

Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.

Новость по теме
Ротенберг: играть при 15 тыс. — праздник хоккея. Надеемся, в Москве тоже будет аншлаг
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022