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Главный тренер «Ак Барса» Знарок прокомментировал победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Знарок прокомментировал победу в матче с «Амуром»
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Наставник «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 ОТ) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ни в чём не уступали сопернику. Первую шайбу нам забросили после большинства, во втором голе она от борта отскочила, не знаю, куда попала там. В первом периоде нужно было свои моменты реализовывать, и сразу была бы другая игра. А так получилось, что нужно было вытаскивать. По Воронкову – пропустит две недели, наверное. Думали, что будет хуже, хотя для нас и две недели много», — цитирует Знарка официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Автомобилистом» 4 октября в 19:00 мск. «Амур» сыграет дома с ХК «Сочи» 6 октября в 12:00 мск.

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