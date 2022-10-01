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Калниньш: переход в КХЛ? Не было ничего страшного — знал, что этот трансфер будет

Калниньш: переход в КХЛ? Не было ничего страшного — знал, что этот трансфер будет
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Голкипер «Амура» Янис Калниньш после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги поделился мнением об игре.

«Ак Барс» – хорошая команда. Знали, что это очень хороший соперник, у которого хватает мастерства. В первом периоде нужно было найти свою игру. Во втором отборолись, заработали свои голы.

Когда наступил перелом в матче? Думаю, в третьем периоде, когда было слишком много удалений. И в овертайме было ненужное удаление. У них хватает умений, чтобы забросить шайбу.

Был ли переход волевым решением? Ничего страшного не было. Трансфер сразу не давали, говорили подождать. Знал, что он будет. Единственный вопрос – когда. В остальном всё нормально. В прошлом сезоне хотел вернуться в КХЛ. Были ли ещё варианты? Да, был один», – сказал Калниньш в интервью Metaratings.

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