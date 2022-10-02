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«Витязь» уверенно обыграл «Спартак» в гостях

«Витязь» уверенно обыграл «Спартак» в гостях
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На арене «Мегаспорт» в Москве состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» принимал подмосковный «Витязь». Победу одержала подмосковная команда со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

На 14-й минуте первого периода счёт открыли гости. Гол забил Иван Зинченко с передач Ильи Аркалова и Романа Абросимова.

На шестой минуте второго периода счёт удвоил игрок гостей Егор Воронков с передач Александра Яремчука и Жереми Руа. Через 10 минут третью шайбу подмосковной команды забросил Скотт Уилсон с передачи Жереми Руа.

На седьмой минуте третьего периода первую шайбу «Спартака» в матче забросил Матвей Заседа с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова. На 12-й минуте четвёртую шайбу «Витязя» забросил Степан Старков с передачи Владислава Кара. Спустя пять минут довёл счёт до крупного форвард подмосковной команды Станислав Яровой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко (Аркалов, Абросимов) – 13:20 (5x5)   0:2 Воронков (Яремчук, Руа) – 25:31 (5x5)   0:3 Уилсон (Руа) – 34:31 (5x5)   1:3 Заседа (Талалуев, Цыплаков) – 46:26 (5x4)   1:4 Старков (Кара) – 51:13 (5x5)   1:5 Яровой – 56:07 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Спартак» проведёт дома с питерским СКА 5 октября в 19:30 мск. «Витязь» отправится в гости к минскому «Динамо» 5 октября в 19:10 мск.

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