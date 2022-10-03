Директор «Автомобилиста» — о серии травм: по сути, мы остались без первого звена

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков посетовал на травмы ведущих хоккеистов клуба и отметил, что команда осталась без своего первого звена.
«Безусловно, нам очень жаль, мы за последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем. С «Сибирью» травму получил защитник Джесси Блэкер, с «Куньлунем» мы лишились Павла Куликова — центра сдерживающего звена. С «Ак Барсом» травмировался Да Коста, с «Салаватом» — Широков. Это мы ещё молчим, что летом потеряли на длительный срок Макеева. По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Что поделать, будем работать дальше», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Травмированные Да Коста и Широков делят первую строчку в списке бомбардиров лиги ещё с одним нападающим екатеринбургского клуба Бруксом Мэйсеком. Форварды набрали по 17 очков.
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