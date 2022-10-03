Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» Сергею Широкову может потребоваться операция
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал травмы ведущих нападающих клуба Стефана Да Косты и Сергея Широкова.
«Что касается недавних травм, то Стефан Да Коста, надеемся, выбыл не на очень длительный срок, а вот Сергей Широков не вернётся в ближайшем будущем. Врачи завтра посмотрят и решат, возможно, потребуется операция», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
36-летний Широков делит первое место в списке бомбардиров лиги со Стефаном Да Костой и ещё одним хоккеистом «Автомобилиста» Бруксом Мэйсеком. У всех нападающих по 17 набранных очков. Широков забил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Француз Да Коста забил пять голов и отдал 12 результативных передач.
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