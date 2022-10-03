«Это командная игра». Диц ответил на вопрос о своём худшем показателе полезности в ЦСКА

Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал свой показатель полезности в ЦСКА.



«Я думаю, это был хороший матч. Две хорошие команды играли в быстрый хоккей. К несчастью, сегодня мы не на верной стороне табло.



У меня худший показатель полезности в команде? Это командная, коллективная игра. Когда ты находишься на льду и твой соперник забивает, ты получаешь «минус». Когда забивает твоя команда, ты получаешь «плюс». Всё просто.



Почему проиграли в овертайме? Потому что соперник забил в пустые ворота. Наша стратегия в овертаймах? Она принесла нам достаточно успеха», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью». Игра стартует 6 сентября в 15:30 мск.