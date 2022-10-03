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«Это командная игра». Диц ответил на вопрос о своём худшем показателе полезности в ЦСКА

«Это командная игра». Диц ответил на вопрос о своём худшем показателе полезности в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал свой показатель полезности в ЦСКА.

«Я думаю, это был хороший матч. Две хорошие команды играли в быстрый хоккей. К несчастью, сегодня мы не на верной стороне табло.

У меня худший показатель полезности в команде? Это командная, коллективная игра. Когда ты находишься на льду и твой соперник забивает, ты получаешь «минус». Когда забивает твоя команда, ты получаешь «плюс». Всё просто.

Почему проиграли в овертайме? Потому что соперник забил в пустые ворота. Наша стратегия в овертаймах? Она принесла нам достаточно успеха», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью». Игра стартует 6 сентября в 15:30 мск.

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