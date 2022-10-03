Тренер ЦСКА Фёдоров: мы уважаем уровень соперника и знаем свой уровень силы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о том, влияет ли уровень соперников на решение менять вратаря на четвёртого полевого игрока в овертаймах.



«Смущает ли уровень соперника в таких ситуациях? Ответ банален. Мы уважаем уровень соперника и знаем свой уровень силы, моменты, над которыми мы работаем. Доказали, что можем спокойно играть и забивать в такой ситуации. Не буду на этом зацикливаться. Это, если честно, игровая ситуация. Смотрю по состоянию игроков — устали, не устали. Сегодня была живая игра, почему бы и нет. Хороший тест для нас. «Куньлунь» нам тоже не забил два-три в пустые ворота. Эта команда тоже хорошо обороняется. Поэтому решили попробовать и сегодня.



Изучали ли молодого Николаева? Любого вратаря очень сложно обыграть, если он видит начало броска. По нашей практике: мы занимаемся вратарями ближе к концу сезона, к плей-офф. В данный момент концентрируемся больше на себе и на проблемах, которые надо решать



Почему в заявке не оказалось именинника Шарыченкова? День рождения только раз в году», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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