Тренер ЦСКА Фёдоров: мы уважаем уровень соперника и знаем свой уровень силы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о том, влияет ли уровень соперников на решение менять вратаря на четвёртого полевого игрока в овертаймах.
«Смущает ли уровень соперника в таких ситуациях? Ответ банален. Мы уважаем уровень соперника и знаем свой уровень силы, моменты, над которыми мы работаем. Доказали, что можем спокойно играть и забивать в такой ситуации. Не буду на этом зацикливаться. Это, если честно, игровая ситуация. Смотрю по состоянию игроков — устали, не устали. Сегодня была живая игра, почему бы и нет. Хороший тест для нас. «Куньлунь» нам тоже не забил два-три в пустые ворота. Эта команда тоже хорошо обороняется. Поэтому решили попробовать и сегодня.
Изучали ли молодого Николаева? Любого вратаря очень сложно обыграть, если он видит начало броска. По нашей практике: мы занимаемся вратарями ближе к концу сезона, к плей-офф. В данный момент концентрируемся больше на себе и на проблемах, которые надо решать
Почему в заявке не оказалось именинника Шарыченкова? День рождения только раз в году», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
21:57
-
21:31
-
21:27
-
21:00
-
20:40
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:32
-
18:05
-
17:52
-
17:43
-
17:13
-
16:45
-
16:35
-
15:30
-
15:19
-
14:54