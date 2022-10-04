ХК «Северсталь» расторг контракты с Бусаровым и Демидовым

ХК «Северсталь» расторг контракты с нападающим Георгием Бусаровым и защитником Николаем Демидовым по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Бусаров в текущем сезоне провёл за «Северсталь» шесть игр, результативными действиями не отметился. Также Бусаров в КХЛ играл за «Салават Юлаев». Всего в КХЛ 28-летний форвард провёл 50 игр, в которых набрал 2 (2+0) очка.



Демидов провёл за череповецкую команду семь игр, отдал одну голевую передачу. 26-летний хоккеист в конце августа заключил однолетнее соглашение с клубом. Ранее Демидов выступал за нижегородское «Торпедо», став игроком клуба по ходу прошлого сезона в результате обмена из новосибирской «Сибири» на нападающего Антона Шенфельда. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги – 2021/2022 он принял участие в 31 встрече, забросив две шайбы и отдав две результативных передачи при общей полезности «-2».