Минское «Динамо» подписало пробный контракт с белорусским голкипером Снытко

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с белорусским голкипером Алексеем Снытко, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
В этом сезоне 20-летний вратарь провёл по два матча за солигорский «Шахтёр» в Экстралиге и за «Ястребов» в Высшей лиге.
В сезоне-2021/2022 Снытко выступал за АКМ в МХЛ, сыграв в 23 матчах: процент отражённых бросков — 90,5%, коэффициент надёжности — 3,68. Голкипер записал на свой счёт четыре победы, пропустил 65 шайб из 684 бросков по своим воротам. Белорусский вратарь оформил один «сухой» матч за АКМ во встрече с «Амурскими Тиграми».
Минское «Динамо» проиграло пять матчей из последних шести. Команда с 16 очками расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч минчане проведут 9 октября на выезде с нижегородским «Торпедо».
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