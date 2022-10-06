Минское «Динамо» подписало пробный контракт с белорусским голкипером Снытко

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с белорусским голкипером Алексеем Снытко, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В этом сезоне 20-летний вратарь провёл по два матча за солигорский «Шахтёр» в Экстралиге и за «Ястребов» в Высшей лиге.

В сезоне-2021/2022 Снытко выступал за АКМ в МХЛ, сыграв в 23 матчах: процент отражённых бросков — 90,5%, коэффициент надёжности — 3,68. Голкипер записал на свой счёт четыре победы, пропустил 65 шайб из 684 бросков по своим воротам. Белорусский вратарь оформил один «сухой» матч за АКМ во встрече с «Амурскими Тиграми».

Минское «Динамо» проиграло пять матчей из последних шести. Команда с 16 очками расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч минчане проведут 9 октября на выезде с нижегородским «Торпедо».