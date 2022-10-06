Свитер Константина Алексеева подняли под своды ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Сегодня, перед матчем «Сибири» с ЦСКА, состоялась церемония поднятия под своды ЛДС свитера бывшего защитника сибиряков и столичных армейцев Константин Алексеева, который весной завершил свою карьеру в 34 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба из Новосибирска.

За свою карьеру Константин провёл за «Сибирь» 16 сезонов — с 2006 по 2022 год, лишь раз — в сезоне-2016/2017 — проведя 16 матчей за ЦСКА. Всего за «Сибирь» Константин Алексеев провёл 768 матчей (это второй результат в истории клуба), в которых набрал 110 очков.

Фото: hcsibir.ru

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алексеев сыграл 698 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 97 результативных передач при показателе полезности «+35».