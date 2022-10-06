Свитер Константина Алексеева подняли под своды ЛДС «Сибирь» в Новосибирске
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Сегодня, перед матчем «Сибири» с ЦСКА, состоялась церемония поднятия под своды ЛДС свитера бывшего защитника сибиряков и столичных армейцев Константин Алексеева, который весной завершил свою карьеру в 34 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба из Новосибирска.
За свою карьеру Константин провёл за «Сибирь» 16 сезонов — с 2006 по 2022 год, лишь раз — в сезоне-2016/2017 — проведя 16 матчей за ЦСКА. Всего за «Сибирь» Константин Алексеев провёл 768 матчей (это второй результат в истории клуба), в которых набрал 110 очков.
Фото: hcsibir.ru
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алексеев сыграл 698 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 97 результативных передач при показателе полезности «+35».
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