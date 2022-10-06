«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» все три встречи в сезоне
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В Казани завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Ак Барс» уступил в овертайме «Автомобилисту» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
Отметим, что это третье поражение команды Олега Знарка в трёх сыгранных матчах с «Автомобилистом» в текущем сезоне.
Первая встреча прошла 29 сентября в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Второй матч прошёл в Казани 4 октября. «Автомобилист» в овертайме победил со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0) благодаря дублю Брукса Мэйсека.
На данный момент «Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав после 14 игр 19 очков. «Автомобилист» идёт на первом месте в таблице Востока, после 15 игр набрав 23 очка.
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