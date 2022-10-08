Кузьменко забросил шайбу в ворота «Аризоны» после выхода из штрафного бокса

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс». Российский нападающий хозяев Александр Кузьменко по ходу игры отметился забитой шайбой.

Форвард отметился голом за шесть секунд до окончания второго периода после выхода из штрафного бокса. После шайбы Кузьменко «Ванкувер» повёл со счётом 4:0. На данный момент в игре начался третий период. Помимо забитой шайбы Александр Кузьменко также отметился результативной передачей.

Помимо Кузьменко в этом матче за «Ванкувер» забивали Бо Хорват, Дакота Джошуа и Элиас Петтерссон.

Ранее Андрей Кузьменко выступал за российский СКА. Форвард перешёл в «Ванкувер» в этом году.