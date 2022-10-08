Гол и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» уверенно обыграть «Аризону»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

За «Ванкувер» в этом матче забивали Бо Хорват, Дакота Джошуа, Элиас Петтерссон, а также российский нападающий Андрей Кузьменко. Все игроки записали на свой счёт по одной заброшенной шайбе. Кузьменко также отметился результативной передачей.

Примечательно, что свой гол россиянин забил сразу после выхода из штрафного бокса за шесть секунд до окончания второго периода.

Напомним, Андрей Кузьменко ранее выступал за российский СКА. Форвард перешёл в «Ванкувер» в 2022 году. 26-летний нападающий также играл за ЦСКА, откуда ушёл в 2018 году.