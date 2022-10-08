Гимаев: уровень «Вашингтона» — это борьба за плей-офф, Овечкин вряд ли забросит 50 шайб

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев рассказал об ожиданиях от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Прежде всего ожидаем от Овечкина результативной игры. Думаю, весь «Вашингтон» думает о том, как ему приблизиться к рекорду Гретцки. Я уверен, что в этом сезоне Овечкин превзойдёт Горди Хоу и выйдет на второе место в списке снайперов НХЛ. В «Вашингтоне» непонятная ситуация с Никласом Бекстрёмом, он может отсутствовать долгое время. То же самое касается Тома Уилсона, который дополнял тандем Овечкина и Кузнецова и делал важную работу. Но Александр всё сам прекрасно понимает и знает, как себя подготовить к сезону.

50 голов будет тяжеловато забить, хотя Овечкин каждый год рядом с этими цифрами. Если забросит 40 шайб, это будет уже здорово. Усилился ли «Вашингтон» в межсезонье? Я не думаю, что команда усилилась, не считая вратаря Дарси Кемпера — это хорошее подписание. Он не топ-вратарь, но игрок хороший. Кемпер выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли, однако там вся команда была сильная. На сегодняшний день уровень «Вашингтона» — это борьба за плей-офф. А пройдут ли они первый раунд — скорее нет, чем да», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».