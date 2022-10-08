ESPN: Ови бросает, Ови забивает, «Вашингтон» выходит в плей-офф, всё верно? А вот и нет

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мыслями о будущем сезоне «Вашингтон Кэпиталз». Обозреватель сомневается, что «столичные» попадут в зону плей-офф.

«Я понимаю, почему другие считают, что они попадут в плей-офф. Они были 10-ми по ожидаемому количеству голов по сравнению с прошлым сезоном, но 23-ми по проценту отражённых бросков (89,8%); поэтому они подписали Дарси Кемпера и Чарли Линдгрена — эта проблема решается. Их результаты при игре в атаке в равных составах были посредственными в течение двух сезонов, у них не будет Тома Уилсона (травма) как минимум на два месяца и Никласа Бекстрёма (большая операция на бедре) в обозримом будущем; они пригласили Коннора Брауна и Дилана Строума, чтобы стабилизировать ситуацию. Ови бросает, Ови забивает, „Кэпиталз“ выходят в плей-офф, всё верно?



А вот и нет. Я думаю, Отец Время продолжит преследовать эту команду и таких игроков, как Ти Джей Оши. Я думаю, что влияние Кемпера и Линдгрена было немного преувеличено. Я думаю, что иногда хорошие команды не так хороши, как некоторые из их соперников по дивизиону, и они не попадают в плей-офф, как в данном случае. Но не волнуйтесь за «Кэпиталз». Они прояснят ситуацию с будущем Питера Лавиолетта, поскольку у него последний год контракта, и поработают над ситуацией Бекстрёма, чтобы узнать его состояние. Это, пожалуй, самая захватывающая команда межсезонья НХЛ 2023 года: девять игроков с контрактами, в том числе всего один защитник, Джон Карлсон, с $ 23,87 млн свободного пространства под потолком зарплат и миром возможностей на закате эры Овечкина», — говорится в сообщении.