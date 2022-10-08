Форвард «Ак Барса» Галимов забил гол, обыграв всю пятёрку и вратаря «Барыса»
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В Казани завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
Форвард «Ак Барса» Артём Галимов на 17-й минуте второго периода забросил вторую шайбу хозяев в ворота «Барыса», обыграв всю пятёрку и вратаря.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Артём Галимов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за казанский клуб 12 игр, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».
Всего в КХЛ 23-летний нападающий провёл 181 игру и набрал 74 (30+44) очка.
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