Гендиректор «Салавата» Баширов высказался о ситуации с судейством в детском хоккее

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказал мнение о судействе в детском хоккее.
«Сын на игре получил травму. Гипс, месяц лечения. Судья не дал даже двух минут. По игре в гипсе могли оказаться ещё пару наших игроков. Вообще, судейство в детском хоккее — тема отдельного большого разговора. Сегодня как раз возник повод написать пару слов. Много смотрю игр школы. Если резюмировать, то уровень судейства сродни Средневековью. Князьки, феодалы, ростовщики и ремесленники. Главного человека там нет. Нет там «Анисимова». Есть только одна большая федерация, которая занята строительством катков. Им некогда наводить порядок в правилах и следить за судьями. В этой теме у них всё по остаточному принципу», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
- 8 октября 2022
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