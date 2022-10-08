Гендиректор «Салавата» Баширов высказался о ситуации с судейством в детском хоккее

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказал мнение о судействе в детском хоккее.

«Сын на игре получил травму. Гипс, месяц лечения. Судья не дал даже двух минут. По игре в гипсе могли оказаться ещё пару наших игроков. Вообще, судейство в детском хоккее — тема отдельного большого разговора. Сегодня как раз возник повод написать пару слов. Много смотрю игр школы. Если резюмировать, то уровень судейства сродни Средневековью. Князьки, феодалы, ростовщики и ремесленники. Главного человека там нет. Нет там «Анисимова». Есть только одна большая федерация, которая занята строительством катков. Им некогда наводить порядок в правилах и следить за судьями. В этой теме у них всё по остаточному принципу», — написал Баширов в своём телеграм-канале.