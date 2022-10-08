Защитник «Салавата Юлаева» Мёрфи: я стараюсь полагаться на инстинкты

Канадский защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал о дебютной шайбе за команду и победе над московским «Динамо» (3:2 Б).

«Очень рад, что мы сегодня выиграли. Приятно наконец забросить шайбу, на это ушло 15 матчей. Было непросто бороться с негативными эмоциями из-за этого, однако теперь всё хорошо. Думаю, последние несколько игр мы стали лучше действовать как команда, следуем плану тренерского штаба, и считаю, что это заметно.

В чём проблема того, что второй матч подряд команда упускает преимущество в две шайбы? Во время игры оба соперника хотят победить. Бывает, ты можешь вести в счёте или уступать. Думаю, мы проведём работу над ошибками, посмотрим видеомоменты и внесём изменения в игру. Главное, что мы сегодня набрали два очка.

Можно ли сказать, что заброшенная шайба придаст уверенности в атаке и я стану больше бросать? Я стараюсь полагаться на инстинкты. Да, ребята, например, Саша [Хмелевски], говорят, чтобы я больше бросал. Постараюсь атаковать чаще, если ситуация будет позволять», — цитирует Мёрфи сайт «Салавата Юлаева».