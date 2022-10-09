Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дауд и Дилан Строум. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

За «Коламбус» забивали Патрик Лайне, российский нападающий Егор Чинахов и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч состоится 13 октября. «Коламбус», в свою очередь, в этот же день встретится с «Каролиной Харрикейнз».