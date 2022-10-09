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Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дауд и Дилан Строум. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

За «Коламбус» забивали Патрик Лайне, российский нападающий Егор Чинахов и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч состоится 13 октября. «Коламбус», в свою очередь, в этот же день встретится с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Манта (Фехервари, Карлсон) – 09:56 (5x5)   1:1 Лайне (Дженнер, Годро) – 10:37 (5x5)   1:2 Чинахов (Боквист, Силлинджер) – 14:58 (5x4)   2:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 19:47 (5x4)   2:3 Курали (Боквист, Веренски) – 23:25 (5x5)   3:3 Дауд (Хэтэуэй, Дженсен) – 28:34 (5x5)   4:3 Строум (Браун, Карлсон) – 60:39 (3x3)
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