Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дауд и Дилан Строум. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
За «Коламбус» забивали Патрик Лайне, российский нападающий Егор Чинахов и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
В первом матче нового сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч состоится 13 октября. «Коламбус», в свою очередь, в этот же день встретится с «Каролиной Харрикейнз».
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