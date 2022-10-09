«Сент-Луис» отправил в АХЛ российского форварда Никиту Александрова

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Никита Александров начнёт новый сезон в составе фарм-клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

22-летний россиянин будет выступать в Американской хоккейной лиге за «Спрингфилд Тандербердс».

Александров был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта 2019 года под общим 62-м номером. В текущем предсезонном турнире хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами в пяти матчах.

Прошлый сезон нападающий провёл в АХЛ, где за 67 игр регулярного сезона набрал 30 очков — забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности составил «+4». В плей-офф принял участие в 18 матчах, в которых набрал восемь очков (2+6). Показатель полезности составил «+8». «Спрингфилд» уступил в финале Кубка Колдера в пяти матчах фарм-клубу «Чикаго».