Нападающий «СКА-1946» Демидов вошёл в топ-5 по количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет
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Вчера нападающий «СКА-1946» Иван Демидов сделал дубль в матче МХЛ с «Капитаном» (4:1). Форвард забил уже семь голов в 12 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в МХЛ Демидов забил 17-й гол и вошёл в пятерку хоккеистов по количеству забитых шайб в лиге до достижения возраста в 17 лет.
Права на видео принадлежат ООО «МХЛ»
Форвард догнал Михаила Григоренко и Сергея Толчинского по количеству голов, забитых в Молодёжной хоккейной лиге до 17 лет.
Впереди только четверо хоккеистов:
4. Кирилл Капризов (18)
3. Рихардс Букартс (20)
2. Никита Кучеров (29)
1. Матвей Мичков (55)
17 лет Демидову исполнится 10 декабря, к этому времени «СКА-1946» проведёт ещё 20 матчей. Всего в лиге на счету нападающего 36 (17+19) очков в 37 матчах.
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