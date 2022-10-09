Нападающий «СКА-1946» Демидов вошёл в топ-5 по количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет

Вчера нападающий «СКА-1946» Иван Демидов сделал дубль в матче МХЛ с «Капитаном» (4:1). Форвард забил уже семь голов в 12 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в МХЛ Демидов забил 17-й гол и вошёл в пятерку хоккеистов по количеству забитых шайб в лиге до достижения возраста в 17 лет.

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Форвард догнал Михаила Григоренко и Сергея Толчинского по количеству голов, забитых в Молодёжной хоккейной лиге до 17 лет.

Впереди только четверо хоккеистов:



4. Кирилл Капризов (18)

3. Рихардс Букартс (20)

2. Никита Кучеров (29)

1. Матвей Мичков (55)



17 лет Демидову исполнится 10 декабря, к этому времени «СКА-1946» проведёт ещё 20 матчей. Всего в лиге на счету нападающего 36 (17+19) очков в 37 матчах.