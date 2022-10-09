Хоккейный аналитик Матиаш: «Вашингтон» разочарует в этом сезоне

Хокккейный аналитик Виктория Матиаш поделилась мнением о том, какая команда разочарует в сезоне-2022/2023 НХЛ.

«Больше всего разочарует «Вашингтон». Они слишком старые и изрядно потрёпаны. Александр Овечкин, конечно, продолжит забивать, новичок Дарси Кемпер поможет в нескольких играх, но этого будет недостаточно для выхода в плей-офф из Столичного дивизиона», — приводит слова Матиаш ESPN.

По оценке аналитиков, главный фаворит сезона — действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш».

Напомним, в списке на звание лучшего игрока НХЛ по версии сайта лиги Александр Овечкин отсутствует.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартовал матчами в Праге 7 и 8 октября 2022 года. Встречались команды «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» Победу в обоих матчах одержали «хищники».