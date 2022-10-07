Эксперты назвали фаворита НХЛ перед стартом сезона

Сегодня, 7 октября, матчем в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» стартует сезон НХЛ. Эксперты назвали фаворита сезона перед его началом.
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По оценке аналитиков, главный фаворит сезона — действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Поставить на то, что «лавины» победят второй сезон подряд, можно с коэффициентом 5.50.
Среди претендентов на титул эксперты выделяют также «Торонто» (коэффициент 10.00), «Тампу-Бэй» (12.00) и «Каролину» (15.00). За 17.00 можно сделать ставку на то, что Кубок Стэнли завоюет «Флорида», а за 18.00 — на «Вегас». Шансы «Эдмонтона» оценили коэффициентом 20.00.
Вероятность того, что чемпионом станет «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина, оценили коэффициентом 23.00. На «Миннесоту» Кирилла Капризова дают 25.00, а на «Питтсбург» Евгения Малкина — 27.00. Шансы Александра Овечкина победить с «Вашингтоном» аналитики оценили коэффициентом 45.00.
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- 7 октября 2022
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