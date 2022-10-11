«Адмирал» нанёс «Сибири» четвёртое поражение в пяти матчах
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Сетдиков, Литовченко) – 30:54 (5x5) 1:1 Зырянов (Уильямс, Шулак) – 31:41 (5x5) 1:2 Червены (Криштоф, Файзуллин) – 32:58 (5x4) 1:3 Берлёв (Червены, Чебыкин) – 36:33 (5x5) 2:3 Ахияров (Спиридонов, Бек) – 37:16 (5x5) 2:4 Берлёв – 59:47 (en)
На 31-й минуте Тревор Мёрфи вывел новосибирцев вперёд. Через 47 секунд Глеб Зырянов сравнял счёт. Ещё спустя 77 секунд Рудольф Червены, реализовав численное большинство, вывел «Адмирал» вперёд. На 37-й минуте Антон Берлёв в третий раз поразил ворота новосибирцев. Через 43 секунды Тимур Ахияров с передачи Егора Спиридонова сократил отставание до минимума.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Адмирал» в Астане встретится с «Барысом». Оба матча состоятся 13 октября.
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