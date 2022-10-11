«Адмирал» нанёс «Сибири» четвёртое поражение в пяти матчах

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).

На 31-й минуте Тревор Мёрфи вывел новосибирцев вперёд. Через 47 секунд Глеб Зырянов сравнял счёт. Ещё спустя 77 секунд Рудольф Червены, реализовав численное большинство, вывел «Адмирал» вперёд. На 37-й минуте Антон Берлёв в третий раз поразил ворота новосибирцев. Через 43 секунды Тимур Ахияров с передачи Егора Спиридонова сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Адмирал» в Астане встретится с «Барысом». Оба матча состоятся 13 октября.